У Чернігові водій вигнав з маршрутки ветерана АТО, який втратив ногу на Донбасі: фото, відео

Молодий ветеран війни на Донбасі хотів скориститися пільговим проїздом у громадському транспорті у Чернігові. Він показав посвідчення інваліда, оскільки чоловік втратив ногу на війні. Однак водій маршрутки його вигнав, а згодом поплавитився за свій вчинок.

Ветеран АТО Владислав Шатило наступного дня після інциденту повернувся до водія, щоб з’ясувати причини таких дій, розповів друг війського Олександр Тарнавський у фейсбуці.

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Деталі інциденту

Олександр Тарнавський додав, що водій не лише відмовив у проїзді військовому, а й почав принижувати Владислава при пасажирах і розмахувати своїм посвідченням учасника бойових дій в Іраку.



Ветеран втратив ногу на Донбасі / Скриншот з відео

Наступного дня ветеран АТО та водій зустрілися знову. Маршрутник виправдовувався, що він такий же, як і учасник війни на Донбасі. Водій стверджував, що нібито чудово все розуміє, бо сам був у Багдаді.

Як завершився конфлікт

На відео видно, що учасники конфлікту довго сперечалися, а потім влаштували бійку.

У кінці ролика водій стоїть у розірваній кофті з синцями та обличчі та запевняє, що більше так робити не буде. Ветеран провчив маршрутника і закликав відповідно поводитися зі всіма його побратимами.



Водій після розмови з ветераном АТО / Скриншот з відео

Вже після припинення зйомки водій почав кричати нецензурну лайку, а потім втік у невідомому напрямку, залишивши автобус відкритим.

У Чернігові водій вигнав з маршрутки ветерана АТО, який втратив ногу на Донбасі: відео