В Чернигове – воздушная тревога

Черниговчан предупредили о воздушной опасности. Всем следует спуститься в укрытие.

В ВСУ ранее рассказали о состоянии дел на Черниговщине. На Северщине по состоянию на утро 1 марта продолжаются оборонительные бои.

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На Черниговщине – неспокойно

Активизировался враг и возле Нежина. Тем временем в пригородах Чернигова появились вражеские ДРГ, которые пробовали проникнуть в город. Однако украинские защитники их ликвидировали.

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