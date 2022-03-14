В Чернигове воздушная тревога

В Чернигове есть опасность атаки с воздуха. Людям следует немедленно перейти в укрытие.

Информация о вероятной опасности для Чернигова из воздуха появилась 14 марта примерно в 10:40. Необходимо находиться в укрытиях до объявления отбоя.

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Необходимо сохранять спокойствие и помочь добраться до ближайшего укрытия своим близким и соседям. О завершении воздушной тревоги вновь сообщат сирены.

Как подготовиться к вероятным да / Инфографика 24 канала

Что делать, когда раздаются сирены: смотрите видео