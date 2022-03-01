В Чернигове воздушная тревога – все в укрытие

В Чернигове объявили воздушную тревогу. Жителей просят пройти в ближайшие укрытия.

В Чернигове, как и в ряде украинских городов, объявили воздушную тревогу. Жителей просят пройти в ближайшие укрытия.

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