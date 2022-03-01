В Чернигове воздушная тревога – все в укрытие
1 марта 2022 , 17:25Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернигов
В Чернигове объявили воздушную тревогу. Жителей просят пройти в ближайшие укрытия.
В Чернигове, как и в ряде украинских городов, объявили воздушную тревогу. Жителей просят пройти в ближайшие укрытия.
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