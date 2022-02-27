В Чернигове воздушная тревога: всем в укрытие

В Чернигове объявили воздушную тревогу из-за возможной атаки российских захватчиков. Всем жителям города нужно спуститься в укрытие.

Тревогу объявили около 16:13. Жителям города нужно идти в укрытие и быть там, пока сирены не известят об отбое.

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Карту укрытий в городе вы можете найти здесь.

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