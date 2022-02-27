В Чернигове – воздушная тревога: быстро направляйтесь в укрытие
27 февраля 2022 , 14:03Читати новину українською
Источник:телеграм Геращенко
В Чернигове раздаются сирены. Жителей города немедленно просят перейти в укрытия и бомбоубежища.
Поэтому быстро найдите ближайшее укрытие и спрячьтесь там. Дождитесь сирены, которая возвестит об отбое тревоги.
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Карты с укрытиями по всей области вы можете найти по ссылке.
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