В Чернигове – воздушная тревога

Черниговчанам необходимо поспешить в укрытия. В городе – воздушная опасность.

До этого воздушная тревога звучала всего более часа назад. После этого начался обстрел населенного пункта.

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Враг обстреливал жилые кварталы

Враг обстреливал жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру минимум в течение 20 минут. От попадания снаряда, по предварительной информации, загорелся эпицентр.

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