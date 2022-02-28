В Чернигове – воздушная тревога
28 февраля 2022 , 13:53Читати новину українською
Источник:Суспільне. Чернігів
Черниговчанам необходимо поспешить в укрытия. В городе – воздушная опасность.
До этого воздушная тревога звучала всего более часа назад. После этого начался обстрел населенного пункта.
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Враг обстреливал жилые кварталы
Враг обстреливал жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру минимум в течение 20 минут. От попадания снаряда, по предварительной информации, загорелся эпицентр.
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