Утром 28 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Черниговщину. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

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Пострадали коровы, загорелся дом

По данным главы ОВА, враг атаковал приграничье Семеновской общины.

Пострадало стадо коров местного хозяйственного предприятия.

Из-за обстрелов также вспыхнул дом на окраине пограничного села.

россия обстреливает Украину

Больше всего от атак страдают регионы боевых действий и прилегающие к ним. В частности, вражеские "прилеты" в начале суток 28 августа снова были в Харькове, Николаеве и Запорожье. Также взрывы слышали во временно оккупированном Мелитополе.

Местным в Зеленодольске Днепропетровской области 28 августа приказали покинуть свои дачи. Речь идет о дачном кооперативе "Отдых". Накануне была информация о том, что в городе слышали взрывы.

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