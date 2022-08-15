Утром 15 августа под массированную атаку попала Новгород-Северская община области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Обратите внимание Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 5 человек

оккупанты дважды открыли огонь

В промежутке между 8:00 и 10:00 российские оккупанты дважды обстреляли Новгород-Северскую общину. С 8:00 в окрестностях Каменской Слободы раздалось более 70 взрывов. Вероятно, оккупанты обстреляли село из артиллерии. В результате обстрелов повреждены гражданские здания.

С 9:00 почти 60 взрывов прогремели возле села Пушкари. оккупанты обстреляли его из ствольной артиллерии. По предварительным данным, жертв нет.

Интенсивность обстрелов приграничных районов увеличивается

Накануне глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил об увеличении количества вражеских прилетов на территории Сумщины. Оккупанты обстреливают все пограничные области – от Черниговщины и до Харьковщины.

За сутки 13 августа в Сумской области зафиксировали 223 вражеских "прилета". Живицкий подчеркнул, что для атак россия использует разные виды артиллерии, самоходные артиллерийские установки, минометы и реактивные системы залпового огня.

Такое обострение Дмитрий Живицкий объяснил стремлением оккупантов такими действиями отвлечь внимание наших военных от участков фронта на Востоке, где продолжаются тяжелые бои.

Ночь 15 августа в области была тихой, однако уже утром россияне начали атаковать Сумскую область. Зафиксировано 32 выстрела из минометов и стрелкового оружия. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

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