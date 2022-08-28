Зранку 28 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Чернігівщину. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

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Постраждали корови, загорівся будинок

За даними голови ОВА, ворог атакував прикордоння Семенівської громади.

Постраждала череда корів місцевого господарського підприємства.

Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села.

росія обстрілює Україну

Найбільше від атак страждають регіони бойових дій та прилеглі до них. Зокрема, ворожі "прильоти" на початку доби 28 серпня знову були в Харкові, Миколаєві та Запоріжжі. Також вибухи чули в тимчасово окупованому Мелітополі.

Місцевим у Зеленодольську на Дніпропетровщині 28 серпня наказали покинути свої дачі. Мовиться про дачний кооператив "Отдих". Напередодні була інформація, що в місті чули вибухи.

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