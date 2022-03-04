На своей странице в фейсбуке глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что у врага многочисленные потери. Чаус подчеркнул, что сейчас необходимо обеспечить жизнедеятельность городов и сел.

Обратите внимание Враг ошибается: мы готовы, что оккупант зайдет в город, – глава Черниговской ОГА

В частности, местное самоуправление обязано обеспечить работу максимально всего продуктового производства, логистику. Также это касается и областных властей, которые сейчас организуют многочисленные гуманитарные конвои, отметил Чаус.

К нам ездят фуры и со временем их будет больше. Уже сегодня следующие фуры (гуманитарные конвои – 24 канала) тоже едут на территорию Черниговщины,

– сказал Вячеслав Чаус.

Главное – запустить гуманитарные конвои, – Чаус

Он уверен, что россияне и дальше будут наносить авиаудары по Чернигову. Враг попадает в гражданскую инфраструктуру. Никакой военный объект не пострадал. Потеряли несколько школ и домов – наших людей.

Соответствующие провокации делают для того, чтобы была полная деморализация, чтобы украинцы были уставшими и не имели сил на отпор. Но враг ошибается – украинцы не будут сдаваться, подчеркнул глава Черниговской ОГА.

"Главное сегодня – это запустить гуманитарные конвои, продовольствие, в города и села нашей области. Над этим сегодня работаем – это задача номер 1", – подчеркнул Чаус.

Вячеслав Чаус о ситуации в области: смотрите видео

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