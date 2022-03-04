На своїй сторінці у фейсбуці голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив, що ворог має численні втрати. Чаус наголосив, що наразі необхідно забезпечити життєдіяльність міст та селищ.

Зверніть увагу Ворог помиляється: ми готові, що окупант зайде в місто, – очільник Чернігівської ОДА

Зокрема, місцеве самоврядування має забезпечити роботу максимально всього продуктового виробництва, логістику. Також це стосується і обласної влади, яка наразі організовує численні гуманітарні конвої, зазначив Чаус.

До нас їздять фури і з часом їх буде більше. Вже сьогодні наступні фури (гуманітарні конвої – 24 канал) теж їдуть на територію Чернігівщини,

– сказав В'ячеслав Чаус.

Головне – запустити гуманітарні конвої, – Чаус

Він впевнений, що росіяни і надалі завдаватимуть авіаудари по Чернігову. Ворог влучає в цивільну інфраструктуру. Жодний воєнний об'єкт не постраждав. Втратили кілька шкіл та будинків – наших людей.

Відповідні провокації роблять для того, щоб була повна деморалізація, щоб українці були втомлені і не мали сил на відсіч. Але ворог помиляється – українці не здаватимуться, наголосив голова Чернігівської ОДА.

"Головне сьогодні – це запустити гуманітарні конвої, продовольство, в міста і села нашої області. Над цим сьогодні працюємо – це завдання номер 1", – наголосив Чаус.

В'ячеслав Чаус про ситуацію в області: дивіться відео

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