Об этом сообщил староста Иржавецкого старостинского округа. Также он обнародовал соответствующие видео, передает 24 Канал.

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Нарушал комендантский час и пугал местных

Староста отметил, что неоднократно предупреждал местных об определенных запретах. Однако один из мужчин их игнорировал.

Чмырь Сергей несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные,

– подчеркнул Сергей Сирота.

Объяснил, что мужчина неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавцу, Гужевке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров.

Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук "Шахеда", и жители деревень иногда пугались и обращались за помощью. К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец,

– отметил староста.

Мотоцикл изъяли из-за громких звуков: смотрите видео

Добавил, что мотоцикл изъяли и передадут полиции. Также Сергей Сирота предупредил, что нарушающим правила дорожного движения, которые игнорирует комендантский час, считают, что "война где-то далеко", поэтому можно веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине, – не позволят этого делать.

"Если кто-то не хочет уважать односельчан, намерен пьянствовать до утра, мешая спать соседям, – мы найдем средства влияния", – подчеркнул староста.

Мужчина ездил на мотоцикле во время комендантского часа: смотрите видео

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