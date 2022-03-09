На Черниговщине может отсутствовать связь "Киевстар"
Источник:телеграм-канал Вячеслава Чавуса
В Чернигове и вероятно других населенных пунктах абоненты оператора «Киевстар» могли столкнуться с отсутствием связи. Это обусловлено аварией в сети.
Об этом сообщил председатель Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус. Он также подчеркнул, чтобы жители сохраняли спокойствие.
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Авария в сети
Проблемы связаны с аварией в сети "Киевстар". Сейчас специалисты работают над ее устранением,
– говорится в заметке.
Как отметил Чаус, другие мобильные операторы работают в штатном режиме. В то же время для доступа к голосовой связи временно можно подключиться к другим операторам – инструкция здесь.
Напомним, из-за обстрелов российских оккупантов в некоторых населенных пунктах исчезает мобильная связь. В ГСЧС дали ряд советов, что делать в таких случаях.
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