На Черниговщине может отсутствовать связь "Киевстар"

В Чернигове и вероятно других населенных пунктах абоненты оператора «Киевстар» могли столкнуться с отсутствием связи. Это обусловлено аварией в сети.

Об этом сообщил председатель Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус. Он также подчеркнул, чтобы жители сохраняли спокойствие.

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Авария в сети

Проблемы связаны с аварией в сети "Киевстар". Сейчас специалисты работают над ее устранением,

– говорится в заметке.

Как отметил Чаус, другие мобильные операторы работают в штатном режиме. В то же время для доступа к голосовой связи временно можно подключиться к другим операторам – инструкция здесь.

Напомним, из-за обстрелов российских оккупантов в некоторых населенных пунктах исчезает мобильная связь. В ГСЧС дали ряд советов, что делать в таких случаях.

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