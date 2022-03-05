Черниговцам и жителям области посоветовали следить за страницей председателя Черниговской ОВА в телеграмм Вячеслава Чауса. Также можно пользоваться официальными источниками в телеграмм, вайбер и фейсбуке.

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Ранее черниговцам и жителям области посоветовали следить за страницей председателя Черниговской ОВА в телеграмм Вячеслава Чауса. Также можно пользоваться официальными источниками в телеграмм, вайбер и фейсбуке.

Черниговская область – под обстрелом оккупантов

Отметим, что Черниговщина героически противостоит врагу. Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты региона. Россияне бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал гражданское население стараться находиться в укрытиях и не подвергать свою жизнь опасности.

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