Чернігівцям та жителям області порадили стежити за сторінкою голови Чернігівської ОВА в телеграм В'ячеслава Чауса. Також можна користуватись офіційними джерелами в телеграм, вайбер та фейсбуці.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Неполадки обіцяють усунути

Тимчасово усуваються неполадки на телебаченні та радіо,

– повідомив мовник.

Зазначимо, що Чернігівщина героїчно протистоїть ворогу. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти регіону. Росіяни б'ють по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав цивільне населення старатись перебувати в укриттях та не наражати своє життя на небезпеку.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.