Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. За їх інформацією, на Сіверському напрямку місто Чернігів героїчно обороняється.

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Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

А в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське під Черніговом перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Відомо, що міст через річку також зруйнований.

Додамо, що голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав цивільне населення перебувати в укриттях та не наражати своє життя на небезпеку.

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