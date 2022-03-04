Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По их информации, на Северском направлении город Чернигов героически обороняется.

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Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

А в районе населённого пункта Михайло-Коцюбинское под Черниговом перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Известно, что мост через реку также разрушен.

Добавим, что председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал гражданское население находиться в укрытиях и не подвергать свою жизнь опасности.

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