Траур объявлен на территории всей Черниговской области. Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

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Траур объявлен на 8 декабря

Во всей Черниговской области 8 декабря будут приспущены флаги на государственных зданиях. Также руководство ОГА рекомендует отменить все развлекательные мероприятия, которые запланировали на этот день.

Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано в этот день отменить развлекательные мероприятия,

– говорится в заявлении ОГА.

Траур объявлен в память о 13 погибших в ДТП, которое случилось утром 7 декабря возле села Брусилов.

ДТП с маршруткой на Черниговщине: главное

На трассе Чернигов – Гремяч утром 7 декабря столкнулись грузовик и маршрутка. В результате последнюю отбросило на обочину.

Из-за аварии погибли 13 человек, среди которых и водитель маршрутки. В больницах с травмами находятся еще 7 человек, 5 из которых в критическом состоянии.

Прокуратура области начала расследование причин аварии.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что причиной ДТП стало то, что грузовик выехал на встречную полосу.

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