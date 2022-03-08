На Черниговщине под завалами обнаружили тела 3 погибших
8 марта 2022 , 19:19Читати новину українською
На Черниговщине 8 марта спасатели обнаружили под завалами тела 3 погибших. В течение дня спасатели совершили 5 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в целом привлекли 25 человек и шесть единиц техники.
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В течение дня спасатели совершили пять выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий. Спасатели под завалами обнаружили тела трех погибших,
– говорится в сообщении.
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