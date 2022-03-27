На Черниговщине россияне разбомбили еще 2 школы и гражданские здания
27 марта 2022 , 10:10Читати новину українською
Источник:Нацполиция
Оккупанты снова били по мирной инфраструктуре Черниговщины. Россияне повредили 2 школы и ряд гражданских построек.
Враг также нанес авиаудар по одному из сел Черниговского района и обстрелял деревню на Нежинщине.
Важно Украинские воины удерживают Чернигов и сдерживают продвижение оккупантов в направлении Киева
На местах работают полицейские. Они помогают местным жителям и документируют последствия артобстрелов.
Люди 2 недели без света и воды
Уже более 2 недель черниговцы остаются без воды, тепла, электричества, а кое-где и без газоснабжения.
Правоохранители оказывают горожанам гуманитарную помощь.