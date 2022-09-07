Украинский снайпер заметил квадрокоптер противника и обезвредил его точным выстрелом. Государственная пограничная служба поделилась видео, на котором видны кадры, успевшие снять вражеский дрон.

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Взбитый дрон: детали

В приборе пограничники нашли карту памяти, на которой была видеозапись, сделанная дроном. Интересно, что на видео видны не только украинские позиции, но и враждебные, откуда оккупанты запускали свой девайс.

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Инцидент произошел в Черниговской области. Благодаря филигранной работе снайпера украинские защитники смогут отследить расположение оккупантов.

Ситуация в Черниговской области: что известно

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев недавно проверил работу военных в Северной операционной зоне на Черниговщине. Главной целью визита была проверка защитников на слаженность действий при внезапном наступлении врага.

Отметим, что подразделения пограничных регионов постоянно совершенствуют оборонные системы из-за риска перекидывания враждебных ДРГ из беларуси. Также командующий посетил местную полицию, которая сейчас активно оказывает помощь переселенцам и поддерживает порядок в населенных пунктах.

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Боевые потери противника по состоянию на 7 сентября

Украинские военные ликвидировали около 50610 бойцов личного состава противника. Вооруженные силы Украины также уничтожили немало техники оккупантов:

2097 танков;

4520 бронированных машин;

1194 артиллерийских систем;

156 средств ПВО;

237 самолетов;

208 вертолетов;

15 кораблей и катеров;

3320 единиц автомобильной техники.

Кроме того, военные регулярно обезвреживают разведывательную технику россиян.

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