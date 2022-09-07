Український снайпер помітив квадрокоптер противника та знешкодив його влучним пострілом. Державна прикордонна служба поділилася відео, на якому видно кадри, що встиг зняти ворожий дрон.

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Збитий дрон: деталі

У приладі прикордонники знайшли карту пам'яті, на якій був відеозапис, зроблений дроном. Цікаво, що на відео видно не лише українські позиції, але й ворожі, звідки окупанти запускали свій девайс.

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Інцидент трапився на Чернігівщині. Завдяки філігранній роботі снайпера українські захисники зможуть відстежити розташування окупантів.

Ситуація на Чернігівщині: що відомо

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв нещодавно перевірив роботу військових у Північній операційній зоні на Чернігівщині. Головною метою візиту була перевірка захисників на злагодженість дій в разі раптового наступу ворога.

Зауважимо, що підрозділи прикордонних регіонів постійно вдосконалюють оборонні системи через ризик перекидання ворожих ДРГ з білорусі. Також командувач відвідав місцеву поліцію, яка зараз активно надає допомогу переселенцям та підтримує порядок у населених пунктах.

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Бойові втрати противника станом на 7 вересня

Українські військові ліквідували близько 50 610 бійців особового складу противника. Збройні сили України також знищили чимало техніки окупантів:

2097 танків;

4520 броньованих машин;

1194 артилерійських систем;

156 засобів ППО;

237 літаків;

208 гелікоптерів;

15 кораблів та катерів;

3320 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, військові регулярно знешкоджують розвідувальну техніку росіян.

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