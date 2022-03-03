На Черниговщине – воздушная тревога
3 марта 2022 , 22:57Читати новину українською
Источник:Черниговская ОГА
По всей Черниговской области объявили воздушную тревогу. Людям нужно бежать в укрытие.
Об опасности сообщили около 22:51. В укрытиях следует оставаться, пока не раздастся стгнал "отбой".
Темы Над Харьковом слышны самолеты и взрывы – людей призвали находиться в укрытиях
Соблюдение этих правил спасает жизнь.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!