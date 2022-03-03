На Черниговщине – воздушная тревога

По всей Черниговской области объявили воздушную тревогу. Людям нужно бежать в укрытие.

Об опасности сообщили около 22:51. В укрытиях следует оставаться, пока не раздастся стгнал "отбой".

Темы Над Харьковом слышны самолеты и взрывы – людей призвали находиться в укрытиях

Соблюдение этих правил спасает жизнь.

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