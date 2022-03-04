На Черниговщине за сутки погибли 34 человека
4 марта 2022 , 09:10Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Вячеслава Чауса
Россияне цинично наносят удары по гражданской инфраструктуре. Вражеские атаки в Черниговской области с 3 по 4 марта унесли жизни 34 местных жителей.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА. Он объяснил, какой сейчас ситуация в области.
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Более 100 человек погибли с начала войны
- Как рассказал Чаус, в течение последних суток на Черниговщине ликвидировали 11 пожаров, 10 из них вспыхнули в результате российских обстрелов. К сожалению, погибли 34 человека.
- Всего с начала войны в регионе возникло 94 пожара, из них 66 – из-за атак оккупантов.
- Всего с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, в области погибли 135 граждан.
Люди в области остались без электричества
По информации Черниговоблэнерго, из-за боевых действий без электроснабжения остаются 203 населенных пункта области, а это – более 50 тысяч абонентов. Восстановительные работы осуществляют по возможности.
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