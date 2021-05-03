В городе Городня Черниговской области водитель грузовика наехал на двух велосипедисток. Они двигались в одном направлении с автомобилем.

Инцидент произошел сегодня, 3 мая. Известно, что мужчина сбил 33-летних женщин на дороге и скрылся с места событий.

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Обе женщины получили телесные повреждения. Их отправили в центральную районную больницу. Одна из женщин умерла в медицинском учреждении.



На месте происшествия обнаружили обломки грузового автомобиля / Фото Нацполиции

Следственно-оперативная группа обнаружила на месте инцидента обломки грузового автомобиля, а также 2 велосипеда с повреждениями.

Также правоохранители нашли следы от колес грузовика. Они свидетельствовали о том, что транспорт двигался в направлении государственной границы до пункта пропуска "Сеньковка".

Водителя грузовика задержали

Полиция уже задержала водителя грузового автомобиля. Его искали все наряды Черниговского районного управления полиции.

Пограничникам Черниговского отряда сообщили, что 36-летний гражданин Турции пытался покинуть пределы страны через пункт пропуска. На его автомобиле были повреждения, которые характерны для дорожно-транспортного происшествия.

В организме мужчины было 0,9 промилле алкоголя. Сейчас в отношении него проводят следственные действия.

Отметим! В отношении мужчины открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.