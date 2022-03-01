На Черниговщину зашли белорусские войска, – Суспільне
1 марта 2022 , 11:24Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
Издание сообщило, что на территории Черниговщины находятся белорусские оккупанты, которые недавно зашли в область.
Информацию подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.
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Полный текст сообщения:
На Черниговщину зашли белорусские войска. Информацию Суспільному подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов. Больше деталей позже.
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