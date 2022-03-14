Черниговская политехника – еще один "военный объект", уничтоженный врагом, – Чаус

Враг продолжают бомбить украинскую инфраструктуру. Ночью 14 марта оккупанты разрушили Черниговскую политехнику – еще один "военный" объект.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

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Чиновник подчеркнул, что ему тяжело смотреть на уничтоженную Черниговскую политехнику, потому что время окончил этот университет в 1999 году. Кроме того, Чаус является главой наблюдательного совета этого заведения.

Трудно на это смотреть, но я смотрю на это широко открытыми глазами – без страха и с ненавистью к врагу. Вы, падлы, ответите за все,

– заявил он.

Глава Черниговской ОВА добавил, что ночью были авиаудары по Чернигову. "Не оставляют они нас в покое, но это не надолго. Наши Вооруженные Силы работают эффективно, наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области. Вчера сбили самолет над Черниговом, враг потерял еще один борт", – сказал он.

Смотрите обращение Вячеслава Чауса об обстреле Черниговской политехники:



