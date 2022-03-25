В Оперативном командовании "Север" отметили, что Силы сопротивления Сиверщины постоянно работают над тем, чтобы как можно скорее победить наглого врага.

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Украинцы снова уничтожили российскую технику

Их (россиян – 24 канал) бронированные машины оказались не такими уж и бронированными,

– отметили в командовании.

Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле.

Напомним, после встречи с украинскими десантниками в Николаевской области от колонны российских захватчиков почти ничего не осталось. Оккупанты отступили, понеся значительные потери.

Украинские защитники обезвредили технику врага: Фото ОП "Север"

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