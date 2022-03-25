В Оперативному командуванні "Північ" наголосили, що Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над тим, щоб якнашвидше перемогти нахабного ворога.

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Їхні (росіян – 24 канал) броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими,

– зазначили в командуванні.

Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі.

Нагадаємо, після зустрічі з українськими десантниками на Миколаївщині від колони російських загарбників майже нічого не залишилось. Окупанти відступили, зазнавши значних втрат.

Українські захисники знешкодили техніку ворога: Фото ОП "Північ"

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