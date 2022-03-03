В Черниговской области объявили воздушную угрозу

На Черниговщине раздаются сирены. По всей области существует воздушная опасность.

Жителям Черниговщины нужно срочно пойти в убежище. Оставайтесь там до тех пор, пока не получите сообщение об отбое тревоги.

Важно Российские войска нанесли удар по жилым домам Чернигова

Выходить из укрытия – опасно. Дождитесь официальной информации об отбое тревоги.

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