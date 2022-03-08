Новость сообщил Вячеслав Чаус – председатель Черниговской ОВА. Он призвал людей срочно идти в укрытие гражданской защиты.
Заметьте Враг продолжает попытки блокировать Чернигов: через Десну восстанавливают понтонную переправу
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной опасности. Придерживаться этого правила – важно. Оно спасает жизнь.
Воздушная тревога. Чернигов, Остер, Десна, Нежин. В укрытие,
– говорится в сообщении.
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