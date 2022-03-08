Новость сообщил Вячеслав Чаус – председатель Черниговской ОВА. Он призвал людей срочно идти в укрытие гражданской защиты.

Заметьте Враг продолжает попытки блокировать Чернигов: через Десну восстанавливают понтонную переправу

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной опасности. Придерживаться этого правила – важно. Оно спасает жизнь.

Воздушная тревога. Чернигов, Остер, Десна, Нежин. В укрытие,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!