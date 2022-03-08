Новину повідомив В'ячеслав Чаус – голова Чернігівської ОВА. Він закликав людей терміново йти в укриття цивільного захисту.

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Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної небезпеки. Дотримуватися цього правила – важливо. Воно рятує життя.

Повітряна тривога. Чернігів, Остер, Десна, Ніжин. В укриття,

– мовиться у повідомленні.

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