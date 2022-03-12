В Черниговской области враг начал обустраивать занятые позиции
12 марта 2022 , 13:21Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Оккупанты начинают оборудовать занятые ими позиции на Черниговщине. Речь идет о Северском направлении.
Враг осуществляет самое инженерное оборудование позиций. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 12 марта.
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На Северском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область),
– говорится в сообщении.
Известно, что на Слобожанском направлении оккупанты успехов не претерпели.
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