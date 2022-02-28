На черниговском направлении "выбыли из игры" 4 КамАЗа оккупантов с боекомплектами: фото техники

Украинские военные отбили у оккупантов очередную технику и оружие. На этот раз удалось захватить 4 КамАЗа.

Об этом сообщили на странице оперативного командования "Север" 28 февраля. Защитники вызвали фото добытых трофеев.

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На фотографиях можно увидеть 4 старых Камаза с российскими номерами. Внутри нашли личные вещи оккупантов и боекомплекты.

Кузова машин разрисованы непонятными символами, желтой краской и лентами. Одержать победу ВСУ удалось 28 февраля ориентировочно в 17 часов в Черниговской области.

На черниговском направлении отбили 4 КамАЗа оккупантов / Фото ОК "Север"

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