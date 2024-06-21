Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что оккупанты уже давно бьют по Украине различными корректируемыми авиабомбами. Очевидно, что оккупанты будут пробовать масштабировать удары ФАБ-3000, которые наносят страшные разрушения.

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Как бороться против таких бомб

Как отметил Черник, как далеко оккупанты зайдут с производством таких бомб – покажет только время. Сейчас здесь сложно что-то прогнозировать.

Известно, что бороться против самих управляемых авиабомб пока невозможно. Однако есть другие варианты против такой угрозы.

F-16 могут сбивать самолеты, которые запускают эти авиабомбы. Те же самые Patriot могут сбивать их. Дальнобойные ракеты также могут решить эту проблему, если накрывать самолеты прямо на аэродромах. Сама бомба пока не сбивается,

– сказал Черник.

Конечно, технологии идут вперед. И, возможно, со временем найдутся варианты, как уничтожать управляемые авиабомбы в воздухе.

В свое время считали, что артиллерийские боеприпасы невозможно сбить. Но уже есть система, которая способна их сбивать. Ее разрабатывают в Соединенных Штатах. Поэтому, возможно, когда-то удастся придумать противодействие управляемым авиабомбам.

Удар ФАБ-3000: кратко