С Чернобаевской птицефабрики отгружают яйца и курицу для нужд жителей Херсона

В настоящее время из Чернобаевской птицефабрики Херсонской области отгрузили 46 тысяч яиц и 150 килограммов курятины.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута рассказал, что вопросом распределения продукции занимается Херсонский городской совет.

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В настоящее время формируют список потребностей жителей города. Местные власти решают вопросы развоза мяса и яиц в места, где это необходимо.

Три тысячи яиц уже предоставили предприятиям для выпечки продукции.

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