Проходит ли службу в ТЦК подозреваемый в госизмене бывший судья до сех пор, – сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Служит ли экс-судья Чернобук в ТЦК

В Днепропетровском областном ТЦК и СП, в ответ на запрос журналистки, рассказали, что в течение 2023 – 2024 годов Чернобук служил в роте охраны Амур-Нижнеднепровского районного ТЦК.

В то же время адвокационный менеджер Фонда DEJURE отметил, что бывший судья служил в ТЦК юристом.

Парадокс: он обвиняется в государственной измене и служит юристом в ТЦК, имея доступ ко всем данным военнослужащих,

– отметил Антон Зелинский.

Однако в областном ТЦК уверяют, что сейчас Чорнобук уже не находится ни на одной из должностей.

По состоянию на 23 апреля 2025 года в Амур-Нижнеднепровском районном ТЦК и СП Чернобук Валерий ни на одной из должностей и в списках военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины не находится. Он уволен по состоянию здоровья в 2024 году,

– говорится в ответе на запрос.

В ТЦК добавили, что Чернобук проходил военную службу в роте охраны Амур-Нижнеднепровском РТЦК и СП в течение 2023 – 2024 годов.

Впрочем, местный журналист Иван Красиков отметил, что Чернобук хоть не работает официально, все равно консультирует клиентов как юрист по вопросам мобилизации и прохождения военной службы, имея "объемные связи".

По данным издания, несмотря на увольнение со службы, дело о госизмене, которую прекращали на время мобилизации бывшего судьи, до сих пор не восстановили. Журналисты направляли запрос в Печерский райсуд относительно того, почему именно рассмотрение не продолжили. Однако ответа еще не получили.