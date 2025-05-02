Проходит ли службу в ТЦК подозреваемый в госизмене бывший судья до сех пор, – сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
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Служит ли экс-судья Чернобук в ТЦК
В Днепропетровском областном ТЦК и СП, в ответ на запрос журналистки, рассказали, что в течение 2023 – 2024 годов Чернобук служил в роте охраны Амур-Нижнеднепровского районного ТЦК.
В то же время адвокационный менеджер Фонда DEJURE отметил, что бывший судья служил в ТЦК юристом.
Парадокс: он обвиняется в государственной измене и служит юристом в ТЦК, имея доступ ко всем данным военнослужащих,
– отметил Антон Зелинский.
Однако в областном ТЦК уверяют, что сейчас Чорнобук уже не находится ни на одной из должностей.
По состоянию на 23 апреля 2025 года в Амур-Нижнеднепровском районном ТЦК и СП Чернобук Валерий ни на одной из должностей и в списках военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины не находится. Он уволен по состоянию здоровья в 2024 году,
– говорится в ответе на запрос.
В ТЦК добавили, что Чернобук проходил военную службу в роте охраны Амур-Нижнеднепровском РТЦК и СП в течение 2023 – 2024 годов.
Впрочем, местный журналист Иван Красиков отметил, что Чернобук хоть не работает официально, все равно консультирует клиентов как юрист по вопросам мобилизации и прохождения военной службы, имея "объемные связи".
По данным издания, несмотря на увольнение со службы, дело о госизмене, которую прекращали на время мобилизации бывшего судьи, до сих пор не восстановили. Журналисты направляли запрос в Печерский райсуд относительно того, почему именно рассмотрение не продолжили. Однако ответа еще не получили.
Что известно о подозрении бывшему судье ЧернобукуВ июле 2018 года Валерия Чернобука объявили в розыск. Задержали его в ноябре в Киеве. Тогдашний генпрокурор заявил, что экс-главе Апелляционного суда Крыма сообщили о подозрении в государственной измене.
По словам Луценко, Чернобук осуществлял подрывную деятельность. В частности, помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.
По версии следствия, во время операции агрессора по аннексии полуострова, Чернобук сотрудничал с так называемой оккупационной властью. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда призвал судей изучать законодательство России и получать паспорта страны-агрессора.
Сам Чернобук обвинения в госизмене отвергает.