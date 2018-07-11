Прокуратура Крыма сообщила о подозрении в госизмене экс-председателю Апелляционного Суда Крыма

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с работниками прокуратуры Автономной Республики Крым провели обыски в доме экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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Луценко обратил внимание на то, что согласно с требованиями УПУ Украины Чорнобуку выдвинули сообщение о подозрении в совершении государственной измены по части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины.

Подрывная деятельность Чернобука В.И. в оказании помощи иностранному государству и его представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства иностранного государства – Российской Федерации – привели к обеспечению функционирования незаконно созданных судебных органов, усилению мер временной оккупации полуострова Крым,

– говорится в сообщении генпрокурора.

Также отмечается, что прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины 11 июля проведены обыски в помещениях, в которых проживает бывший Председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук.