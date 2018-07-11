Прокуратура Криму повідомила про підозру у державній зраді екс-голові Апеляційного суду Криму

Співробітники Служби безпеки України разом з працівниками прокуратури Автономної Республіки Крим провели обшуки у будинку екс-голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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Луценко звернув увагу на те, що згідно з вимогами УПУ України Чорнобуку здійснили повідомлення про підозру у вчиненні державної зради за частиною 1 статті 111 Кримінального Кодексу України.

Підривна діяльність Чорнобука В.І. в наданні допомоги іноземній державі та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства іноземної держави – Російської Федерації призвели до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим,

– йдеться у повідомленні генпрокурора.

Також зазначається, що прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно зі співробітниками Служби безпеки України 11 липня проведено обшуки у приміщеннях, в яких проживає колишній Голова Апеляційного суду АРК Валерій Чорнобук.