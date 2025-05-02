Чи досі проходить службу у ТЦК підозрюваний у держраді колишній суддя, – повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

До теми Прокуратура Криму повідомила про підозру у державній зраді ексголові Апеляційного суду Криму

Чи служить екссуддя Чорнобук у ТЦК

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП, у відповідь на запит журналістки, розповіли, що впродовж 2023 – 2024 років Чорнобук служив у роті охорони Амур-Нижньодніпровському районного ТЦК.

Водночас адвокаційний менеджер Фундації DEJURE зазначив, що колишній суддя служив у ТЦК юристом.

Парадокс: він обвинувачується в державній зраді та служить юристом у ТЦК, маючи доступ до всіх даних військовослужбовців,

– наголосив Антон Зелінський.

Однак, в обласному ТЦК запевняють, що зараз Чорнобук уже не перебуває на жодній із посад.

Станом на 23 квітня 2025 року в Амур-Нижньодніпровському районному ТЦК та СП Чорнобук Валерій на жодній із посад та у списках військовослужбовців та працівників Збройних сил України не перебуває. Його звільнено за станом здоров'я у 2024 році,

– йдеться у відповіді на запит.

У ТЦК додали, що Чорнобук проходив військову службу в роті охорони Амур-Нижньодніпровському РТЦК та СП упродовж 2023 – 2024 років.

Втім, місцевий журналіст Іван Красіков наголосив, що Чорнобук хоч не працює офіційно, усе одно консультує клієнтів як юрист із питань мобілізації та проходження військової служби, маючи "об'ємні зв'язки".

За даними видання, попри звільнення зі служби, справу про держзраду, яку припиняли на час мобілізації колишнього судді, досі не відновили. Журналісти надсилали запит до Печерського райсуду щодо того, чому саме розгляд не продовжили. Однак, відповіді ще не отримали.