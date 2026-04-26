Чернобыль стал началом конца для СССР: интервью с историком Вятровичем о скрытых тайнах аварии на ЧАЭС

26 апреля 1986 года в 1:25 ночи на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции произошли два взрыва. Два дня мир ничего не знал об аварии. Два дня, когда Советский Союз думал, что им удастся все скрыть, как и всегда.

Но советская система дала сбой. Замолчать не удалось: 28 апреля увеличение радиационного фона зафиксировали уже за сотни километров от Чернобыля – в европейских странах. Стало понятно, что это не локальная авария, а катастрофа континентального масштаба. Однако советская власть все же решила врать всем до конца, пренебрегая жизнями сотен тысяч людей.

В рамках спецпроекта "Чернобыль. 40 лет катастрофы" историк Владимир Вятрович рассказал 24 Каналу о секретах, которые скрывал КГБ, настоящие причины аварии и объяснил, как Чернобыльская катастрофа стала началом падения советской империи.

Неизбежная катастрофа в Чернобыле: что скрывал КГБ?

После того как часть документов по Чернобыльской катастрофе рассекретили, стало известно, что КГБ фактически знал о ряде проблем на атомной электростанции, в частности об авариях, произошедших ранее.

Означают ли эти документы, что руководство Советского Союза сознательно игнорировало риски на ЧАЭС? И можно ли в таком случае говорить, что аварии можно было избежать?

Чернобыльская атомная электростанция с самого начала была под наблюдением КГБ. Согласно тогдашним предписаниям, КГБ сопровождал объекты атомной энергетики, чтобы предупредить возможные диверсии. В Чернобыле не было каких-то диверсий, но, к сожалению, авария, которая произошла в 1986 году, наверное, не могла не произойти, потому что сама система привела к этой аварии. То есть, это абсолютно системная катастрофа, которой просто не могло не быть.

С самого начала строительства Чернобыльской электростанции КГБисты докладывали о нарушениях в процессе построения, в частности о бракованных материалах, которые использовали, чтобы удешевить строительство. Для ускорения постройки также игнорировали важные предписания, связанные с безопасностью.

Это же Советский Союз, и там было очень важно делать все даже быстрее, чем запланировали, чтобы продемонстрировать свое рвение. Было очень важно делать все к каким-то очередным годовщинам. В этом случае это была очередная годовщина Октябрьской революции, и ради открытия первого энергоблока к этой годовщине, шли на ошибки, на игнорирование нужных мер безопасности.

В результате все накапливалось в течение более 10 лет, и результатом этого стала авария в 1986 году.



Разрушенный 4-й энергоблок ЧАЭС / ЦДКФФА Украины имени Г.С. Пшеничного

Еще в конце 1970-х годов периодически докладывали об утечках опасных радиационных веществ, об авариях. Не такого масштаба, как в 1986 году, но все-таки аварии, которые имели место на Чернобыльской атомной электростанции. Однако это был советский коммунистический режим, абсолютно закрытый – никакая информация вне чекистов и руководства коммунистической партии, которая руководила государством, не распространялась. Люди даже не знали о том, что это произошло.

Поэтому когда в 1986 году произошла авария, КГБ и коммунистическая партия были готовы действовать по привычному сценарию – то есть просто скрывать информацию о том, что это произошло. Несмотря на то, что на этот раз масштаб аварии был так велик, их поступки и поведение в течение первых дней после аварии говорят о том, что они делали ставку на полное сокрытие этой информации.

И если бы информация о распространении радиации не была зафиксирована далеко уже от Украины, аж на территории Швеции, где обнаружили высокий уровень радиации и потом поняли, что это принесло радиоактивной волной с территории СССР, наверняка, они скрывали бы и дальше.

Справка. 27 апреля в 23:00 датская лаборатория ядерных исследований зафиксировала на Чернобыльской АЭС аварию уровня МПА, то есть аварию наивысшего возможного уровня серьезности. В то же время в Швеции зафиксировали повышение радиационного фона.



Уже на следующий день Швеция определила вероятный источник загрязнения и обратилась к Москве с требованием дать объяснения.

Собственно, эта утечка информации и заставила коммунистическую партию сделать какие-то первые сообщения о том, что произошла авария. 28 апреля впервые в информационной программе сообщили о том, что на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария и применялись меры для ликвидации последствий. По сути, это все, что сказали.

И дальнейшие шаги в течение следующих недель и месяцев показывают, что и КГБ, и коммунистическая партия направляли колоссальные усилия на то, чтобы скрыть информацию о масштабах аварии – чтобы эта информация не распространилась ни по Украине, ни СССР, ни тем более за границу. Такая целенаправленная политика продолжалась даже в течение последующих лет.

Есть интересные документы уже с 1987 года, когда КГБ проводило целые спецоперации с целью помешать любым демонстрациям к годовщине Чернобыльской аварии. Тогда, в 1987 году, им это удалось. Но это был уже последний успех КГБ в этой теме, потому что ко второй годовщине аварии Чернобыльской атомной электростанции, в 1988 году, митинг таки состоялся.

Это был первый, по сути, оппозиционный митинг в еще тогда советской Украине. И это был на самом деле очень опасный сигнал для коммунистической власти. Это была одна из тех трещинок, что в конце привели к падению коммунистической власти.

Приговор СССР: как Чернобыль ускорил распад империи?

По поводу Швеции, вы говорите, что это стало одним из ключевых факторов, из-за которых Советский Союз не смог скрыть последствия Чернобыля. Однако советская власть все равно продолжала скрывать последствия, несмотря на то, что увеличение радиационного фона зафиксировали за сотни километров. Почему? Они действительно не понимали масштаб аварии?

С одной стороны, действительно, не понимали. Есть показательный документ, когда КГБисты после аварии 26 апреля подавали очередную информацию о радиационном фоне в Чернобыле и в окрестностях. Цифры, которые они там приводят, превышают нормальные в 5 тысяч раз. И на этом документе есть очень лаконичная пометка тогдашнего руководителя коммунистической партии Щербицкого: "Что это значит?".

То есть человек, который принимал решение, что делать дальше, даже не понимал, что означают эти цифры. И эти люди потом принимали решения, которые обернулись тем, что эвакуация началась только через несколько дней. Эти решения выливались в то, что 1 мая все равно состоялась первомайская демонстрация в Киеве, на которую вывели детей, стоявших под палящим радиационным солнцем.

В Киеве празднуют 1 мая, не зная, что ветер несет радиацию из Чернобыля / ЦДКФФА Украины имени Г.С. Пшеничного

Так что, с одной стороны, они действительно не понимали, что это значит, а с другой – действовали по привычным для себя лекалам, что никто не должен знать о том, что произошла какая-то проблема. Это фактически стандарт советской власти: какие бы катастрофы или аварии не произошли – власть всегда пыталась это скрыть. Потому что для них демонстрация каких-то аварий, катастроф была угрозой, что кто-то увидит, что они не контролируют ситуацию.

В этом случае попытка действовать по привычным лекалам – скрывать информацию – не работала. Более того, мне кажется, что она сработала как раз против советской власти.

Потому что именно те люди, которые были наиболее лояльными к советской власти, которые поверили ей, выходили на эти первомайские демонстрации и не спешили выезжать из зоны поражения или из Киева, который тоже был близок к этой зоне поражения, – потом пострадали больше всего. И так они поняли, что их лояльность и вера в советскую власть – на самом деле может быть вредной и убийственной для них.

Мне кажется, что это как раз и стало таким изломом для абсолютного большинства граждан тогда еще советской Украины, которые не имели антисоветских взглядов и вообще не были готовы бороться против советской власти. Однако поведение (советской власти, – 24 Канал), которая поставила под угрозу их жизни и жизни их детей, просто лишила власть лояльности в глазах этих людей и очень ускорило падение советской власти в Украине.

Если бы катастрофа в Чернобыле не состоялась, насколько можно было бы, условно говоря, отсрочить распад Советского Союза?

Трудно однозначно сказать, но в любом случае эта катастрофа стала одним из тех факторов, что ускорили падение коммунистической власти.

Антикоммунистическое движение, которое начало нарастать в Украине в конце 1980-х – в начале 1990-х годов, в конце концов привело к восстановлению независимости Украины, а независимая Украина стала последним гвоздем в гроб СССР. В этом антикоммунистическом и антисоветском движении важную роль сыграло экологическое течение.

То есть это движение, включавшее в себя, собственно, и политическое течение. Большое количество людей, возможно, с самого начала знала, что они борются за независимость. Это – молодежные и неформальные движения; движение за восстановление украинской культуры и украинского языка. И отдельное важное течение – экологические активисты, которые понимали, что кроме других проблем, которые несет с собой советская власть, это также уничтожение природы и даже угрозы для жизни из-за такого отношения к природе.

Поэтому все это вместе сыграло ту роль, которая привела к распаду Советского Союза. И 1986 год на самом деле был одним из переломных, особенно если говорим об Украине.

Знаете, в Москве тогда была объявлена перестройка еще год назад – в 1985 году. Горбачев объявил некую демократизацию и либерализацию режима. Там это началось быстрее. Украина же, именно на 1986 год, оставалась таким "заповедником совка".

Щербицкий был очень мощным, даже в определенной степени оппонентом Горбачева. Он считал, что перестройка и все остальные вещи – это ерунда, которую он не собирается воплощать в жизнь на подконтрольной ему территории, то есть в советской Украине.

Но такая катастрофа, как Чернобыльская, дискредитировала его в лице кремлевского руководства, ослабила его и, по сути, дала шанс всем этим течениям перестройки, которые сначала проявлялись только в Москве, вернуться и достичь результата в Украине. Поэтому это событие – одно из переломных на пути к Независимости Украины.

Методы КГБ: что делали с теми, кто говорил правду?

Подытоживая попытки советской власти скрыть информацию, можем ли мы говорить сейчас, что часть жертв Чернобыля – это результат даже не самой катастрофы, а вот именно решений советской власти после нее?

Бесспорно, я уверен, что нелепые решения советской власти усилили масштабы этой катастрофы; увеличили количество людей, пострадавших от нее и от дальнейшего радиационного облучения.

Советская власть хотела бороться с распространением информации вместо распространения радиации. Именно на это бросались ключевые усилия в те важнейшие первые дни. Именно они привели к значительно более страшным последствиям этой катастрофы. И знаете, мне кажется, этот сериал от HBO – "Чернобыль" – лучше всего демонстрирует в художественной форме, как ложь, желание скрыть правду, буквально убивали людей.

Это то, что действительно происходило тогда. Если бы даже несмотря на то, что авария произошла, все усилия были направлены на ликвидацию последствий, на сохранение человеческих жизней, на эвакуацию людей, на распространение информации, как уберечь себя от пагубного воздействия радиации – я уверен, что количество людей, пострадавших от аварии, было бы меньше.

Но это точно не было приоритетом советской власти. Прежде всего из-за ее пренебрежения человеческими жизнями. Они так хотели скрыть масштабы, что эта катастрофа демонстрировала несостоятельность этой власти, неспособность решать какие-то серьезные проблемы и просто разгильдяйство, которое привело к таким масштабным последствиям.

А какие конкретные механизмы контроля информации использовала советская власть, в частности руками КГБ, для сокрытия аварии?

Во-первых, ни одна информация не могла попасть в средства массовой информации, которые полностью контролировались властью.

Во-вторых, любых людей, которые просто говорили или распространяли информацию о том, что произошло, могли задерживать для "профилактических бесед". Людей вызывали и объясняли, что ни в коем случае нельзя распространять информацию о том, что они видели, что знали, свидетелями чего стали.

В-третьих, осуществляли такие превентивные меры, как распространение выгодной для них (советской власти, – 24 Канал) информации.

Когда информация о том, что авария таки произошла, попала за границу, стало очевидно, что этот процесс невозможно остановить, поэтому надо его контролировать. Тогда привозили журналистские группы, которым давали нужную информацию, чтобы только она попадала в средства массовой информации за рубежом. Иногда это были журналисты – симпатики советской власти.

Кстати. Пытаясь преуменьшить масштабы катастрофы, компартия заставляла врачей при определении лучевой болезни у человека указывать диагноз "вегетососудистая дистония".

Есть интересные документы о том, что брали журналистов, которые поддерживались или имели какую-то связь с западными энергетическими компаниями, что были заинтересованы в том, чтобы погасить панику относительно атомных электростанций в Европе и вообще в мире, и подать информацию, что ничего действительно страшного не произошло. Такие компании сами высылали журналистов, которые якобы ездили на территорию Украины и рассказывали, что здесь нормальная жизнь, ничего особенного не произошло.

То есть использовались способы, привычные для советской власти еще со времен Голодомора: с одной стороны – блокирование информации, с другой – ее искажение и отрицание того, что на самом деле что-то произошло.

На самом деле, здесь есть очень много аналогий с тем, что делалось в 1932 – 1933 годах. Тогда тоже был некий Уолтер Дюранти, который уже после того, как стало понятно, что невозможно скрыть информацию о Голодоморе, начал писать, что это все "выдумки". Аналогичные информационные "сливы" организовывало КГБ и по результатам Чернобыльской аварии.

Справка. Уолтер Дюранти – англо-американский журналист, который на протяжении 14 лет возглавлял московское бюро "Нью-Йорк Таймс". Он настойчиво отрицал Голодомор в своих работах.

Тайны Чернобыля: вся ли правда открыта?

Большую часть засекреченных документов о Чернобыльской катастрофе открыли уже после Революции Достоинства. А какие документы еще могут оставаться закрытыми? И что еще мы можем не знать о Чернобыльской катастрофе?

На самом деле документы о Чернобыльской катастрофе начали рассекречиваться еще в 1990-е годы. В начале 2000-х уже была первая публикация. После Революции Достоинства действительно вышел большой двухтомник "Чернобыльское досье КГБ" о катастрофе на ЧАЭС.

Наверное, сейчас нет никаких документов об этой аварии, которые были бы в секрете, потому что после принятия закона в 2015 году об открытии архивов КГБ такие документы не могут быть секретными. Наверное, не все из этих документов опубликованы, потому что это большой массив материалов.

Из того, что я видел, чрезвычайно интересные документы – это те, что рассказывают о жизни города Припять до аварии. Есть множество отчетов. Возможно, когда-то появится отдельное исследование о жизни этого городка "под куполом КГБ" – с обычными бытовыми деталями, но одновременно очень интересными: как жили люди, понимая, что находятся в закрытом городе под особым наблюдением. Есть эти материалы за 1970-е и 1980-е годы, и они еще, наверняка, ждут своих исследователей.

Чернобыльская катастрофа показала, насколько далеко советская власть была готова зайти, чтобы сохранить миф о "величии" СССР – даже ценой человеческих жизней. Решения, принятые в первые дни после аварии, лишь усугубили ее последствия и окончательно подорвали доверие к системе, которая выбрала бороться с правдой, а не с радиацией.

Прошло 40 лет, но эта логика никуда не делась. Поведение российских военных на Запорожской атомной станции и во время оккупации Чернобыльской зоны в 2022 году демонстрирует то же пренебрежение к безопасности и человеческим жизням.

Именно поэтому история Чернобыля – это не о прошлом. Это предупреждение для всего мира о возможном будущем, если и в дальнейшем давать России действовать безнаказанно.