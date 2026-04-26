Привкус алюминия и липкие губы․ История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который голыми руками сметал радиационную пыль

В 01:23 ночи 26 апреля 1986 года Николай Болинов мирно спал в своем доме в городе Ромны на Сумщине. Ему только исполнился 21 год, он вернулся из армии и начал работать на комбинате общественного питания в родном городе. Молодой парень даже не подозревал, что в это время в 400 километрах от его дома уже прогремел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Произошла крупнейшая в истории техногенная катастрофа, которая изменила жизнь миллионов людей, а совсем скоро коснется и его.

В рамках спецпроекта "Чернобыль. 40 лет катастрофы" Николай Болинов рассказал 24 Каналу о том, как впервые попал в Припять и что увидел в Чернобыльской зоне вскоре после трагедии. Также мужчина вспомнил, какие задачи выполнял на станции, что ликвидаторам говорили об уровне радиации и каково сегодня отношение государства и общества к чернобыльцам.

"Никто не сказал, куда летим, – все стало понятно посреди поля": о дороге к ЧАЭС

Сегодня Николаю Николаевичу Болинову – 60 лет. Он пенсионер с Сумщины, который любит свою семью, внимательно следит за тем, что происходит в Украине, и сильно переживает каждую новость с фронта. Но есть в его биографии особая страница, которой никогда не должно было бы быть и которой каждый украинец больше всего хотел бы избежать.

Когда на Чернобыльской атомной станции уже тушили пожар, а радиационные выбросы в сотни раз превышали взрыв на Хиросиме, люди на Сумщине и в других областях Украины ничего об этом не слышали. Исключением не был и Николай Болинов. Он работал в Ромнах, перед тем отслужил в Керчи и знал, что несколько лет его не должны привлекать в армию. Поэтому, когда получил повестку, – удивился.

С экрана телевизора я услышал, что на Чернобыльской атомной электростанции начался пожар, но якобы никаких изменений радиационного фона нет. Сказали, что "несколько дней – и все будет хорошо". А впереди – 1 мая, нас, как всегда, сгоняли на парад. Поэтому все люди в Ромнах вышли на улицы. Так же было и в Киеве, всюду,

– вспомнил Николай Болинов.

Мужчина убеждает, что никакого ощущения тревоги не было, никому не рассказывали правду, наоборот, было понимание, что пожар погасили, поэтому бояться нечего. Когда вскоре пришла повестка в военкомат, ничего плохого он тоже не ожидал. К тому же был молодым и здоровым парнем, поэтому сразу поехал в место назначения.

Однако и там ничего не объяснили, только сказали, что сейчас все новоприбывшие отправятся на военный сбор сроком шесть месяцев. Это немного удивило, ведь Николай Николаевич только что отслужил срочную службу, а тут его снова отправили на подготовку. Однако существенного значения этим фактам он не придал.

Николай Болинов прошел службу в армии / Фото предоставлено 24 Каналу

"На территории возле городского военкомата нас было примерно 60 человек. Всех посадили в автобусы и повезли в Сумы. Никто ничего не рассказывал. А уже из аэропорта в Сумах мы сели в грузопассажирский самолет. Куда летим – тоже не сказали", – рассказал мужчина.

В полной неизвестности все они приземлились в Белой Церкви, мужчин переодели в военную форму, посадили в грузовики и снова куда-то повезли. Конечной остановкой такого длинного маршрута было село Оране (сегодня Вышгородский район Киевской области – 24 Канал). Там посреди поля всем сообщили, что они прибыли на ликвидацию Чернобыльской аварии.

Может, кто был старше, то уже тогда все понял, а мне было 20 лет. Все то время атом считали мирным, никогда не говорили о какой-то угрозе, поэтому я об этом даже не думал,

– добавил Николай Болинов.

Около 200 человек из примерно 25 бригад поселились в палатках в лесу и начали работу. В соответствии со специальностью Николай Николаевич стал поваром. Он жил с другими поварами и отвечал за приготовление пищи.

"В повестке было написано, что срок службы – шесть месяцев. Но вы же понимаете, что в 20 лет не хочется сидеть полгода в поле. Поэтому мы подошли группой к командирам и спросили, можно ли попасть домой быстрее. Нам ответили, что можно. Как только кто-то наберет 25 рентген, может ехать домой", – рассказал мужчина.

И это не покидало головы молодого Николая.

"Сказали, что будем убирать пыль, но не уточнили, что она радиационная": об опасности работы Болинова

Желание быстрее попасть домой побудило Николая Николаевича вызваться на несколько иную работу. В течение суток он работал поваром, а на следующий день не брал выходной, а согласился поехать на станцию ликвидировать последствия аварии.

Выезд на ЧАЭС пролегал через так называемый рыжий лес. Говорится о сосновых насаждениях вблизи станции, которые приняли на себя удар радиоактивной пыли. От смертельной дозы облучения все листья и шишки пожелтели.

Но самое тяжелое, по словам Николая Николаевича, было видеть могильник техники – грузовики, танки, пожарные машины, которые использовали во время ликвидации. Все они получили критическое заражение. Это было начало июня – всего полтора месяца после аварии. Даже сложно представить, сколько таких могильников появилось в последующие месяцы и годы.



Николай Болинов сначала работал поваром в Чернобыльской зоне / Фото предоставлено 24 Каналу

"Перед станцией специалисты с дозиметрами проверили машину на уровень радиации, а тогда мы подъехали к самому зданию. Но не там, где реактор, а к большому офису. На его фасаде была надпись: "ЧАЭС имени В.И. Ленина". Нас повели по коридорам, а тогда сказали, что мы будем убирать пыль", – вспомнил ликвидатор.

Тогда Николай Николаевич еще не понимал, что придется иметь дело не с обычной пылью, а с радиационной. Тряпок, ведер никто не давал. Мужчинам только сказали, чтобы они походили по зданию ЧАЭС и все это самостоятельно нашли.

Далее их подвели к объекту – это были длинные коридоры в подвалах под третьим энергоблоком. Там были различные коммуникации: кабели, система вентиляции. Длина коридора была примерно 30 метров, а ширина – до 2 метров. Эту площадь нужно было помыть.

Дозиметрист сказал, что будут запускать по пять человек. Мы должны были намочить тряпки, быстро забежать в коридор и смывать радиационную пыль. Так мы и делали, но забегали только на 1,5 – 2 минуты. Далее шла другая группа людей,

– вспомнил Николай Болинов.

Перед тем ликвидаторы шли в душевые комнаты, полностью меняли одежду, им выдавали белую форму. К сожалению, на этом средства защиты заканчивались. Кроме формы и маски на лицо больше ничего не выдавали, не было даже перчаток или респираторов.

Впоследствии даже форм на всех не хватало, солдаты работали в обычной военной форме. Меняли только обувь тогда, когда шли работать с радиацией. Ведь, как известно, больше всего радиация оседает именно на земле.

"Мы заходили в комнату, а там – гора сапог, просто набросаны. Они не были чистые, люди в них уже отработали. Но нам надо было сменить обувь, то мы просто брали, какая была. Может, на тех сапогах было 0,5 рентгена, а может, 20 – кто его знает? Радиация была везде", – вспомнил Николай Болинов.

"Ликвидаторам не писали даже 2 рентген в сутки": о том, как замалчивали правду

Использованную воду после уборки радиационной пыли ликвидаторы выливали в большие 200-литровые бочки. Вскоре встал вопрос, что делать с зараженной водой. Впоследствии для нее начали строить большой резервуар. Именно этой работе посвятил больше всего времени Николай Болинов.

Когда мы приехали, то уже был выкопан большой котлован овальной формы примерно 50 на 70 метров, а может, и больше. Мы начали работать над тем, чтобы его закрыть. Приезжали дорожные службы. Они разливали битум (горная смола – 24 Канал), рубероид. Мы помогали,

– рассказал Николай Николаевич.

Все это делалось для того, чтобы вода из резервуаров не попала в грунтовые воды. Потому что если бы произошла утечка, то масштабы катастрофы были бы в разы больше. Для надежности все вокруг резервуаров заливали бетоном.

"В то время все выглядело очень надежно. Только мы не знали, что все это так опасно, как оказалось потом... А тогда никаких вопросов не возникало", – добавил ликвидатор аварии.

Он заметил, что при входе в здание ЧАЭС была надпись, что радиация на улице больше, чем внутри. Поэтому перед дверью на станцию стояло корыто с дезинфицирующим раствором. Каждый должен был намочить в нем свои сапоги и только потом заходить в здание.



Ликвидаторы аварии в Чернобыльской зоне, 1986 год / Фото предоставлено 24 Каналу

Машины также мыли, замеряли радиацию. Бывало такое, что только от проезда по дороге радиационный фон в машине настолько возрастал, что ее надо было мыть несколько раз.

Дозиметрист проходил постоянно, он проверял каждую палатку и вообще место, где его поставили. Интересно, что на одном месте уровень радиации мог быть 0,25 рентген, а уже через несколько метров – 20 рентген. Поэтому была четко огражденная территория, за пределы которой выходить никому не разрешали.

"Повсюду были стрелочки: где туалет, где здания – выходить за ограждение строго запрещали. Но я слышал историю, как один человек это сделал и там же, на месте, получил такую дозу облучения, что его сразу забрала скорая. Я слышал об этом со слов других людей, но, думаю, это правда. Такого никто бы не придумал", – добавил Николай Болинов.

Он объяснил, что на самой станции им разрешали работать не более чем 2 минуты, потому что по подсчетам дозиметристов за это время человек получал 1,8 – 1,9 рентгена.

"Нам говорили, что больше двойки писать нельзя. Сколько бы человек не получил радиации, но больше, чем 2 рентген в сутки никто не писал. Но нам даже 2 рентгена никогда не ставили", – вспомнил ликвидатор.

Важно! В 1986 году безопасной дозой облучения считалось 25 рентген. В 1987 – 1988 годах ее снизили до 5 рентген. Всем ликвидаторам говорили, что радиационный фон якобы очень мал, чтобы не сеять панику. Например, на территории, где находился Николай Болинов, официально фиксировали якобы 0 рентген.

Николай Николаевич вспоминает, что в год аварии видел очень много ликвидаторов из Донецкой области, в частности шахтеров. Также с Сумщины, Полтавщины, в общем почти со всей Украины. Впрочем россиян в Чернобыльской зоне в то время он не видел.

"Облученная техника растянулась на километры": о выкапывании котлованов

Впервые мысль о том, что произошло что-то серьезное, появилась тогда, когда Николай Николаевич впервые увидел могильники техники. Возле станции стояли японские экскаваторы, которые предоставили власти этой страны. Тогда еще была надежда, что ликвидация обойдется без привлечения людей. Но техника просто не выдерживала.

Ее начали завозить на так называемые могильники, а впоследствии – выкапывали котлованы, пускали технику под пресс и закапывали очень глубоко. Все машины стояли за колючей проволокой. Было понимание, что радиацию переработать или переплавить нельзя, ее надо только похоронить. Уже в первые месяцы облученная техника растянулась на километры.



Кладбище зараженной техники в Чернобыльской зоне / Фото из открытых источников

Среди почти 250 человек Николай Николаевич был самым молодым. На здоровье он не жаловался и впервые задумался об угрозе для себя, когда на построении некоторых мужчин забрали из-за состояния здоровья. Впоследствии он узнал, что домой вернули ликвидаторов, которые имели трех и более детей. Но даже несмотря на это люди продолжали работать в Чернобыльской зоне, никто не отказывался ехать на станцию.

Я думаю, что и руководство тогда вполне информации не знало, никто не подозревал, какой это риск для жизни. С нами были солдаты-срочники, командиры ездили в сопровождении – капитаны, майоры. Они не работали, но ждали нас в здании или в машине,

– добавил Николай Болинов.

Он отметил, что все окна были закрыты специальными свинцовыми листами: так радиация проходила меньше. А во рту ликвидаторы часто чувствовали привкус алюминия, губы липли и были будто сладкие. Впрочем существенного значения этому тоже никто не придал.

Когда мы впервые увидели рыжий лес, то подумали, что это произошло в первые дни, когда была утечка радиации. Были уверены, что на момент нашего пребывания уже все было хорошо. Смотрю – стоит сосна, а она полностью высохла... Но каждый думал, что пронесет,

– сказал Николай Болинов.

Ко всем работникам в Чернобыльской зоне регулярно приезжали врачи, брали анализы крови. Впоследствии сообщали результаты, в которых никаких опасных изменений якобы не фиксировали.

"Медики были хорошие, настоящие специалисты своего дела. Я думаю, что им запрещали говорить больше, чем надо. Говорили, что все хорошо, – то значит хорошо", – вспомнил Николай Николаевич.

В Чернобыльской зоне можно было увидеть домашних животных: ходили брошенные гуси, куры. На это мужчине было больно смотреть. Люди просто покинули свои дома. Но были и те, кто даже ходил ловить рыбу: не догадывался, что она заражена.

"Мы ехали и видели целые поля спелой пшеницы. Говорили между собой, что уже никто не придет ее косить. Она же вся с радиацией", – добавил ликвидатор аварии на ЧАЭС.



Заброшенный дом / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

"Деньги, которые стыдно получать, – почти 300 гривен": о помощи от государства

Николай Николаевич пробыл на ликвидации 36 дней. За это время набрал, согласно официальным данным, 25 рентген; после этого смог вернуться домой. Впоследствии ему рассказали, что для организма очень вредна такая доза радиации за короткий период. Однако тогда об этом мало кто думал.

Только со временем начали распространяться разговоры об опасности радиации, стало известно о страшных болезнях, которые переживали ликвидаторы. Понятно, что все больше людей хотели избежать службы в Чернобыльской зоне и даже откупиться от нее.

Я пошел сразу, как только получил повестку. За время на ликвидации мне платили зарплату, большую в пять раз. Поэтому сначала люди даже хотели поехать, чтобы заработать деньги. А потом начали откупаться от этого дела – понимали, что это очень опасное занятие,

– вспомнил Николай Болинов.

Первые годы после аварии здоровье не подводило Николая Николаевича. Но больше всего он боялся, чтобы болезни не настигли его детей. Сегодня, спустя 40 лет после катастрофы, список всех заболеваний мужчины едва поместится на двух страницах.

Но на все это он не жалуется и героем себя не считает. Господин Николай убеждает, что пережить ликвидацию на ЧАЭС ему помог молодой возраст. Ведь четырех немного старших мужчин, которые в 1986 году жили вместе с ним в палатке, уже нет в живых.

До реформы медицины в 2018 году в Украине работали так называемые чернобыльские кабинеты. Ежегодно все, кто пострадал в результате аварии на ЧАЭС, проходили обязательную комиссию. Они сдавали анализы крови, проходили ультразвуковое исследование: особое внимание врачи обращали на щитовидную железу.

Возможно, эта комиссия была немного формальной, но когда были какие-то проблемы, то их находили. После того как появились семейные врачи, наши чернобыльские кабинеты закрыли. Теперь, пока ты сам не пойдешь и за себя не попросишь, тобой никто не поинтересуется. Да и времена уже другие, теперь не до чернобыльцев,

– сказал Николай Николаевич.

Раньше все ликвидаторы могли пойти к любому врачу без очередей, предварительных записей. Например, они шли к стоматологу – и тот бесплатно их лечил. Теперь средства на это нужно брать у своей общины, становиться в очередь. Все это существенно усложнило осмотр и лечение.

В целом против семейной медицины ликвидаторы аварии на ЧАЭС не выступают, но закрытие чернобыльских кабинетов считают не совсем правильным решением.



Сегодня Николаю Болинову 60 лет / Фото предоставлено 24 Каналу

Мужчина вспомнил, как раньше для его семьи выдавали путевки в санатории. Они могли поехать и немного отдохнуть. Также когда-то выдавали продуктовые наборы, были льготы на коммунальные услуги. Когда пришла монетизация, то все это перевели в денежный эквивалент.

Между чернобыльцами мы называем эти деньги "гробовые". В месяц выдают почти 300 гривен. Их бы даже стыдно было получать физически, просто они зачисляются на карточку,

– добавил Николай Николаевич.

Сейчас единственной ощутимой льготой для ликвидатора стала возможность раньше выйти на пенсию – не в 60 лет, а в 50. Группы инвалидности он не получил, но не потому, что полностью здоров, а через различные бюрократические процедуры, поэтому и пенсия у Николая Николаевича довольно маленькая.

Николай Николаевич убеждает, что война породила немало других проблем. Свой вклад в ликвидацию аварии он скромно называет достаточно малым и в очередной раз добавляет, что не считает себя героем. Говорит, что тогда надо было кому-то работать, и он это делал.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы государство больше нас ценило. Мы – маленькие люди, делали ту работу, которую нам говорили. Но были и другие. Думаю, вы слышали о водолазах... Двое из них еще живы. Вот они настоящие герои, а о них так мало говорят", – отметил Николай Болинов.

Обратите внимание! Говорится о трех работниках ЧАЭС: Алексее Ананенко, Валерии Беспалове и Борисе Баранове, которые спустились в радиоактивную воду под четвертым реактором для того, чтобы открыть клапаны и ее спустить. Фактически это предотвратило повторный взрыв, который мог полностью разрушить станцию. Борис Баранов умер в 2005 году. По состоянию на 2019 год было известно, что Алексей Ананенко и Валерий Беспалов живут в Киеве.

На вопрос о том, как авария на Чернобыльской станции изменила его жизнь, Николай Николаевич говорит, что больше всего она коснулась его здоровья, но сегодня он еще может работать, дополнительно зарабатывать деньги, потому что пенсия очень маленькая.

"Я понимаю, что нашу пенсию никто пересматривать не будет, потому что чернобыльцев сейчас мало, а посмотрите, сколько военных. Вот где нужна помощь. Поэтому мне трудно требовать что-то у государства", – сказал Николай Болинов.

К сожалению, через 40 лет после великой трагедии ее ликвидаторы вынуждены снова бояться за жизнь своих родных – оккупанты сейчас терроризируют мир Запорожской АЭС. И хотя Николай Болинов называет себя маленьким человеком, но именно трудом таких людей и происходила ликвидация катастрофы.

Впрочем в современном мире рядом с соседом-агрессором, даже базовая потребность проснуться в своей постели не под звуки взрывов часто остается невыполнимым желанием. И, к сожалению, сегодня, как и 40 лет назад, над Украиной снова нависает ядерная угроза. И снова ей противостоят "маленькие люди" с храбрыми сердцами, которые не начинали войны и совсем ее не хотели, но вынуждены делать все, чтобы она наконец закончилась.