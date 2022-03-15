Об этом рассказал Петр Котин, исполняющий обязанности главы "Энергоатома". Это предприятие является оператором 4 украинских АЭС – Запорожской, Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

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Украина не может тушить пожары в Чернобыльской зоне

Котин объяснил, что лес в Чернобыльской зоне вобрал радиоактивное загрязнение, когда там произошла катастрофа. Поэтому, когда он горит и уже переходит в пепел, эта радиоактивность выходит в атмосферу. "Мы всегда фиксировали увеличение уровня, когда были пожары летом раньше. Сейчас повышение наблюдается, но в пределах допустимых величин", – уточнил он.

При этом у украинских спасателей нет возможности сейчас тушить там пожары. "Не можем, потому что захватчики контролируют эту зону. Что они там делают – у нас нет информации. Только знаем, что есть пожар", – отметил глава "Энергоатома".

О том, что в Чернобыльской зоне вспыхнули пожары, сообщили СМИ еще 13 марта. Спровоцировала их Россия. Горит вблизи населенных пунктов Полесье, Бабор, Стечанка, а также в заброшенной деревне Рудня-Вересня.

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