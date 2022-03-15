Про це розповів Петро Котін, виконувач обов'язків голови "Енергоатома". Це підприємство є оператором 4 українських АЕС – Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької.

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Україна не може гасити пожежі у Чорнобильській зоні

Котін пояснив, що ліс у Чорнобильській зоні увібрав у себе радіоактивне забруднення, коли там сталась катастрофа. Тож коли він горить і вже переходить у попіл, ця радіоактивність виходить в атмосферу. "Ми завжди фіксували збільшення рівня, коли були пожежі влітку раніше. Зараз підвищення спостерігається, але в межах допустимих величин", – уточнив він.

При цьому, в українських рятувальників немає змоги зараз гасити там пожежі. "Не можемо, бо загарбники контролюють цю зону. Що вони там роблять – у нас немає інформації. Лише знаємо, що є пожежа", – зазначив очільник "Енергоатома".

Про те, що у Чорнобильській зоні спалахнули пожежі, ЗМІ повідомили ще 13 березня. Горить поблизу населених пунктів Полісся, Бабор, Стечанка, а також у занедбаному селі Рудня-Вересня.

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