С 2022 года суды начали назначать выплаты людям, которые не имеют статуса пострадавшего от Чернобыльской катастрофы или статуса ликвидатора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, которое она дала изданию Forbes.

Смотрите также Меняют прописку, чтобы увеличить пенсию: как пенсионеры "обманывают" ПФУ

Почему увеличилось население Чернобыльской зоны

Ранее, если человек проживал в Чернобыльской зоне на момент аварии и семь лет после нее, он получал доплату к пенсии. Эту норму отменили в 2008 году.

До начала полномасштабной войны было около 10 тысяч человек с такими доплатами. Из бюджета на это тратили около 51 миллиона гривен в год.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак говорит, что сейчас из-за судебных решений количество людей с такими доплатами увеличилось до 135 тысяч, а из бюджета ежегодно тратится более 15 миллиардов гривен.

Это связано с тем, что люди с других территорий специально прописываются в населенных пунктах, расположенных в зоне радиационного загрязнения. Часто в одной квартире прописано по несколько десятков человек.

Чтобы предотвратить это, в проект бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает выплаты только людям, проживавших в зоне ЧАЭС с 1986 до 1993 года.