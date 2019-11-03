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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Чернобыльскую зону в этом году посетило рекордное количество туристов – большинство иностранцы

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      Чернобыльскую зону в 2019 году посетили более 107 тысяч туристов
      Чернобыльскую зону в 2019 году посетили более 107 тысяч туристов / uk.wikipedia.org

      В период с января по октябрь 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили более 107 тысяч туристов. При этом, почти 80% из них иностранцы, а чаще всего – граждане Великобритании.

      Количество посетителей всего за 10 месяцев этого года уже стало рекордом, сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

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      Основными факторами, которые повлияли на рост количества туристов, является упрощение процедуры оформления пропуска – внедрение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала от HBO "Чернобыль".

      Граждане каких стран чаще всего посещали зону отчуждения в 2019 году:

      • Украина – 22 тысячи 468 человек;
      • Великобритания – 15 тысяч 738 человек;
      • Польша – 9 тысяч 378 человек;
      • Германия – 7 тысяч 826 человек;
      • США – 5 тысяч 580 человек;
      • Чехия – 4 тысячи 63 человека.

      Прозрачные правила пересечения границы Чернобыльской зоны, система "Электронный билет", слаженность в работе службы обеспечения и сопровождения дали возможность принимать большие потоки посетителей без особых трудностей. То, что посещаемость растет – наше общее достижение,
      – подчеркнул руководитель Центра управления зоной отчуждения Кирилл Гарник.

      Он также подчеркнул, что в последние месяцы удалось открыть новые маршруты, в том числе водные и воздушные, установить информационные стенды, написанные на двух языках, увеличить количество гидов, что является лишь началом реализации большой стратегии по развитию зоны отчуждения.

      Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС? Техногенная экологически-гуманитарная катастрофа произошла на ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять Киевской области. Реактор перегрелся и произошли 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен и сам реактор, и четвертый энергоблок ЧАЭС.

      Вследствие катастрофы в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевщины.

      Всего из области были эвакуированы около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

      Аварія на ЧАЕС, основні цифри
      Чернобыльская трагедия в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Туристический бизнес Чорнобыль сериал Чернобыль
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