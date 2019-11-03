Чорнобильську зону цьогоріч відвідала рекордна кількість туристів – більшість іноземці
У період з січня по жовтень 2019 року Чорнобильську зону відчуження відвідали понад 107 тисяч туристів. При цьому, майже 80% з них іноземці, а найчастіше – громадяни Великої Британії.
Кількість відвідувачів лише за 10 місяців цього року вже стала рекордом, повідомляє Держагентство з у правління зоною відчуження.
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Основними факторами, які вплинули на зростання кількості туристів, є спрощення процедури оформлення перепустки – запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу міні-серіалу від HBO "Чорнобиль".
Громадяни яких країн найчастіше відвідували зону відчуження у 2019 році:
- Україна – 22 тисячі 468 осіб;
- Велика Британія – 15 тисяч 738 осіб;
- Польща – 9 тисяч 378 осіб;
- Німеччина – 7 тисяч 826 людей;
- США – 5 тисяч 580 людей;
- Чехія – 4 тисячі 63 особи.
Прозорі правила перетину кордону Чорнобильської зони, система "Електронний білет", злагодженість у роботі служби забезпечення відвідування та супроводу дали можливість приймати великі потоки відвідувачів без особливих труднощів. Те, що відвідуваність зростає – наше спільне досягнення,
– підкреслив керівник Центру управління зоною відчуження Кирило Гарник.
Він також підкреслив, що в останні місяці вдалося відкрити нові маршрути, зокрема водні й повітряні, встановити інформаційні стенди, написані двома мовами, збільшити кількість гідів, що є лише початком реалізації великої стратегії про розвиток зони відчуження.
Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС?Техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа сталася на ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять на Київщині. Реактор перегрівся і сталися 2 теплових вибухи, внаслідок яких був зруйнований і сам реактор, і четвертий енергоблок ЧАЕС.
Внаслідок катастрофи в повітря було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація мешканців Київщини.
Загалом з області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.