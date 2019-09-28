Чорнобильська АЕС через 33 роки після аварії: фото зсередини

З’явилися свіжі фото, зроблені на Чорнобильській атомній електростанції через 33 роки після аварії. Четвертий енергоблок ЧАЕС нещодавно відкрили для туристів. Саме в цьому енергоблоці і сталася катастрофа.

До недавнього часу четвертий енергоблок ЧАЕС могли побачити зсередини практично тільки працівники станції, повідомляє видання "Волинські новини".

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Розробити нові туристичні маршрути вирішили після виходу серіалу "Чорнобиль". Адже з виходом серіалу в зоні відчуження спостерігається справжній туристичний бум. Тільки в серпні зону відчуження відвідало більше туристів, ніж протягом усього 2015 року.



Фото зсередини четвертого енергоблоку ЧАЕС

Дивіться фото з Чорнобльської АЕС:

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Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС? Техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа сталася на ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять на Київщині. Реактор перегрівся і сталися 2 теплових вибухи, внаслідок яких був зруйнований і сам реактор, і четвертий енергоблок ЧАЕС.



Внаслідок катастрофи в повітря було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація мешканців Київщини.



Загалом з області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.