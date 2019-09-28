Чорнобильська АЕС через 33 года после аварии: фото изнутри

Появились свежие фото, сделанные на Чернобыльской атомной электростанции через 33 года после аварии. Четвертый энергоблок ЧАЭС недавно открыли для туристов. Именно в этом энергоблоке и произошла катастрофа.

До недавнего времени четвертый энергоблок ЧАЭС могли увидеть изнутри практически только работники станции, сообщает издание "Волынские новости".

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Разработать новые туристические маршруты решили после выхода сериала "Чернобыль". Ведь с выходом сериала в зоне отчуждения наблюдается настоящий туристический бум. Только в августе зону отчуждения посетило больше туристов, чем в течение всего 2015 года.



Фото изнутри четвертого энергоблока ЧАЭС

Смотрите фото с Чорнобльской АЭС:

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Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС?Техногенная экологически-гуманитарная катастрофа произошла на ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять Киевской области. Реактор перегрелся и произошли 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен и сам реактор, и четвертый энергоблок ЧАЭС.



Вследствие катастрофы в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевщины.



Всего из области было эвакуировано около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.